        Кримінал

        На Львівщині у ДТП загинули троє дівчат: оголошено підозру водію Mercedes, який керував авто напідпитку

        Галина Шподарева
        20 Липня 2026 21:08
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        Місце смертельної ДТП на Львівщині / Фото: Львівська обласна прокуратура
        Місце смертельної ДТП на Львівщині / Фото: Львівська обласна прокуратура

        Напередодні у місті Броди Львівської області унаслідок ДТП загинули троє неповнолітніх дівчат, ще двоє пасажирів дістали травми. 24-річному водію Mercedes повідомили про підозру.

        Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

        Аварія сталася в ніч проти 20 липня. Водій Mercedes не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя, зіткнувся з деревом і бетонною електроопорою, після чого автомобіль перекинувся.

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        Загинули дві 16-річні та одна 15-річна пасажирки. Ще двоє неповнолітніх дістали травми різного ступеня тяжкості.

        Після ДТП водій залишив місце події, однак правоохоронці встановили його місцеперебування та затримали.

        За результатами медичного огляду, вміст алкоголю в організмі чоловіка майже вдвічі перевищував допустиму норму. Йому повідомили про підозру в порушенні правил дорожнього руху у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило загибель кількох осіб.

        Місце ДТП та постраждалий в аварії на Львівщині / Фото: Львівська обласна прокуратура

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