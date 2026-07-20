На Львівщині у ДТП загинули троє дівчат: оголошено підозру водію Mercedes, який керував авто напідпитку

Напередодні у місті Броди Львівської області унаслідок ДТП загинули троє неповнолітніх дівчат, ще двоє пасажирів дістали травми. 24-річному водію Mercedes повідомили про підозру.

Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

Аварія сталася в ніч проти 20 липня. Водій Mercedes не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя, зіткнувся з деревом і бетонною електроопорою, після чого автомобіль перекинувся.

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Загинули дві 16-річні та одна 15-річна пасажирки. Ще двоє неповнолітніх дістали травми різного ступеня тяжкості.

Після ДТП водій залишив місце події, однак правоохоронці встановили його місцеперебування та затримали.

За результатами медичного огляду, вміст алкоголю в організмі чоловіка майже вдвічі перевищував допустиму норму. Йому повідомили про підозру в порушенні правил дорожнього руху у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило загибель кількох осіб.