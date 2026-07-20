Bloomberg: У списку на заміну Сирському 11 кандидатів, фаворитом називають Драпатого

Президент Володимир Зеленський розглядає можливість звільнення головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського на тлі протестів із вимогою його відставки. Серед можливих наступників називають командувача Об’єднаних сил Михайла Драпатого.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на двох обізнаних із питанням співрозмовників.

За їхніми словами, Зеленський уже почав вивчати кандидатури на заміну Сирському. Один зі співрозмовників заявив, що президент, імовірно, обере генерал-майора Михайла Драпатого, а Сирського можуть звільнити протягом кількох днів.

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Інший співрозмовник зазначив, що остаточного рішення ще немає, а до списку кандидатів увійшли 11 осіб.

Радник президента Дмитро Литвин відмовився коментувати можливу заміну, але заявив журналістам, що Сирського навряд чи звільнять у понеділок. Генеральний штаб ЗСУ того ж дня повідомив, що Сирський не був звільнений і продовжує виконувати свої обов’язки.

У понеділок Зеленський також повідомив про зустріч із Драпатим, однак не згадував про можливу заміну головнокомандувача. Ця зустріч стала однією із серії розмов президента з вищим військовим керівництвом після протестів, які почалися минулого тижня через звільнення міністра оборони Михайла Федорова.

Тисячі людей вийшли на акції у Києві та інших великих містах, виступаючи проти відставки Федорова. Сам він розповів журналістам, що домагався звільнення Сирського, звинувачуючи його у перешкоджанні військовим реформам, однак Зеленський підтримав головнокомандувача.

Раніше про те, що Зеленський розглядає можливість звільнення Сирського, повідомляла Financial Times.

Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що думку суспільства щодо цього питання почули, та закликав до спокою.

Сирський очолив Збройні сили України на початку 2024 року, змінивши Валерія Залужного. У 2022 році він командував обороною Києва та контрнаступом, під час якого українські війська звільнили значні території Харківської області.