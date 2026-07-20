Зеленський зустрівся з Драпатим, Білецьким та Горбатюком: Генштаб спростовує відставку Сирського

20 липня Президент України Володимир Зеленський провів окремі зустрічі з командувачем об’єднаних сил ЗСУ Михайлом Драпатим, заступником начальника Генерального штабу ЗСУ Володимиром Горбатюком та командиром Третього армійського корпусу Сухопутних військ Андрієм Білецьким на тлі чуток про заміну головнокомандувача ЗСУ.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

Під час зустрічі з Володимиром Горбатюком Зеленський обговорив стратегію захисту України, взаємодію з партнерами та прискорення реалізації домовленостей про постачання.

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З Михайлом Драпатим президент обговорив застосування досвіду всіх складових Сил оборони України. Зеленський наголосив на важливості їхньої злагодженої роботи.

Андрій Білецький доповів президенту про ситуацію на напрямку. Також сторони обговорили перспективи України на фронті та стратегію дій.

Зеленський зустрівся з Горбатюком та Білецьким / Фото: Zelenskiy / Official

Водночас у Генштабі заявили, що інформація про звільнення головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, яка з’явилася у ЗМІ, не відповідає дійсності. Сирський продовжує виконувати свої обов’язки, як і начальник Генерального штабу Андрій Гнатов. У Генштабі нагадали, що звільнення з цих посад відбувається на підставі указу президента України.