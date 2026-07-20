Зеленський підтвердив удари по Московському регіону та суднах у Чорному морі

Українські сили уразили логістичні об’єкти та нафтобазу в Московському регіоні, розташовані більш ніж за 400 кілометрів від українського кордону. Також в акваторії Чорного моря було уражено два танкери російського «тіньового флоту» та чотири суховантажі.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, операцію провели воїни Сил безпілотних систем, розвідки, ракетних військ і артилерії, а також Сил спеціальних операцій.

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«Московський регіон. Є результати роботи наших далекобійних санкцій по логістичних об’єктах та нафтобазі», — зазначив президент.

Зеленський уточнив, що відстань від українського кордону до уражених цілей перевищує 400 кілометрів.

Окремо глава держави повідомив про ураження шести суден у Чорному морі. Йдеться про два танкери «тіньового флоту» та чотири суховантажі.

Президент подякував українським військовим, які брали участь в операціях.

Зеленський наголосив, що Україна відповідає на російські удари по містах і громадах та продовжуватиме тиск на Росію.

«Цю війну потрібно завершувати, і це можливо лише посилюючи тиск на єдину причину цієї війни — Росію», — заявив він.