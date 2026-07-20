Росія атакувала Україну двома ракетами та 94 дронами: є влучання

У ніч проти 20 липня російські війська атакували Україну двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та 94 безпілотниками різних типів. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 81 ворожий дрон.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Атака розпочалася о 18:00 19 липня. Дві ракети Х-59/69 противник запустив із тимчасово окупованого Криму.

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Також російські війська застосували ударні дрони типу Shahed, зокрема реактивні, безпілотники «Гербера» та «Італмас», баражуючі боєприпаси «Бандероль» і дрони-імітатори типу «Пародія».

Безпілотники запускали з районів Курська, Міллєрова та Орла в Росії, а також із тимчасово окупованих Донецька і Гвардійського в Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони.

За попередніми даними, станом на 08:00 ППО збила або подавила 81 ворожий безпілотник на півночі, півдні та сході України.

Зафіксовано влучання однієї ракети та дев’яти ударних дронів на дев’яти локаціях. Ще одна ракета не досягла своєї цілі.

У Повітряних силах наголосили, що атака триває, а в повітряному просторі залишаються кілька ворожих безпілотників.