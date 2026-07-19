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Повітряні сили доповіли про влучання 23 ракет та 10 ударних БпЛА на 20 локаціях

Близько 40 балістичних ракет атакували Київ: що відомо про наслідки

За попередньою інформацією, станом на 08.30 зафіксовано влучання 23 ракет та 10 ударних БпЛА на 20 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 18 локаціях”, – йдеться у повідомленні.

У ніч на 19 липня (з 18:00 18 липня) противник завдав масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування різних типів.