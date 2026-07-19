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        Повітряні сили доповіли про влучання 23 ракет та 10 ударних БпЛА на 20 локаціях

        Віктор Алєксєєв
        19 Липня 2026 09:03
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        Київщина. 19 липня 2026 / Фото: соцмережі
        Київщина. 19 липня 2026 / Фото: соцмережі

        У ніч на 19 липня (з 18:00 18 липня) противник завдав масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування різних типів.

        Основний напрямок удару – Київ.

        Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

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        Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано 166 засобів повітряного нападу – 41 ракету і 125 БпЛА різних типів:

        • 10 протикорабельних ракет 3М22 Циркон;
        • 25 балістичних ракет Іскандер-М/С-400;
        • 3 протикорабельні ракети Онікс;
        • 3 керовані авіаційні ракети Х-59/69;
        • 125 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, дронів-імітаторів типу “Пародія”, баражуючих боєприпасів типу “Бандероль”.

        “За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 126 цілей – 18 ракет та 108 безпілотників різних типів:

        • 17 ракет Іскандер-М/Циркон/С-400;
        • 1 керовану авіаційну ракету Х-59/69;
        • 108 ворожих БпЛА різних типів.

        За попередньою інформацією, станом на 08.30 зафіксовано влучання 23 ракет та 10 ударних БпЛА на 20 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 18 локаціях”, – йдеться у повідомленні.

        Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.


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