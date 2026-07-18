Росіяни вдарили по Запоріжжю: поранені чоловік і 17-річна дівчина

Близько 17:00 Федоров повідомив про вибухи в області та закликав жителів залишатися у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги.

Перед ударом у Запорізькій області та обласному центрі оголосили загрозу застосування керованих авіаційних бомб.