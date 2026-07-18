        Події

        Росіяни вдарили по Запоріжжю: поранені чоловік і 17-річна дівчина

        Сергій Бордовський
        18 Липня 2026 18:00
        читать на русском →

        Унаслідок ворожого удару по Запоріжжю поранення отримали двоє людей. Постраждали 42-річний чоловік і 17-річна дівчина.

        Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

        Російські військові атакували КАБами Запоріжжя / Фото: Запорізька ОВА

        Перед ударом у Запорізькій області та обласному центрі оголосили загрозу застосування керованих авіаційних бомб.

        Реклама
        Реклама

        Близько 17:00 Федоров повідомив про вибухи в області та закликав жителів залишатися у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги.

        Згодом начальник ОВА заявив, що внаслідок удару по Запоріжжю двоє людей дістали поранення.

        За уточненими даними, постраждали чоловік віком 42 роки та 17-річна дівчина.

        Лікарі надають їм усю необхідну допомогу.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov