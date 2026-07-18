Росіяни вдарили по Запоріжжю: поранені чоловік і 17-річна дівчина

Унаслідок ворожого удару по Запоріжжю поранення отримали двоє людей. Постраждали 42-річний чоловік і 17-річна дівчина.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Перед ударом у Запорізькій області та обласному центрі оголосили загрозу застосування керованих авіаційних бомб.
Близько 17:00 Федоров повідомив про вибухи в області та закликав жителів залишатися у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги.
Згодом начальник ОВА заявив, що внаслідок удару по Запоріжжю двоє людей дістали поранення.
За уточненими даними, постраждали чоловік віком 42 роки та 17-річна дівчина.
Лікарі надають їм усю необхідну допомогу.