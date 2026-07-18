РФ двічі атакувала поїзд у Запорізькій області: пасажирів встигли евакуювати

У Запорізькій області внаслідок атаки безпілотників пошкоджено пасажирський поїзд. За попередньою інформацією, ніхто з пасажирів і працівників залізниці не постраждав.

Про це повідомили Укрзалізниця та міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник.

На Запоріжжі дрони пошкодили локомотив і пасажирські вагони / Фото: t.me/Mykola_Kalashnyk

За словами міністра, російські війська завдали подвійного удару по локомотиву та пасажирських вагонах.

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Завдяки оперативному попередженню моніторингової групи Укрзалізниці всіх пасажирів, локомотивну та поїзну бригади вчасно евакуювали у безпечне місце.

Пасажири перебувають в укритті. До Запоріжжя їх доставлять автобусами, організованими за сприяння Запорізької обласної військової адміністрації.

Рух поїздів у регіоні здійснюватиметься за диспетчерським розкладом із посиленим контролем моніторингових груп.

Пасажирів поїздів, які прямують до Запоріжжя або вирушають із міста, закликали стежити за персоналізованими повідомленнями про рейси в застосунку Укрзалізниці.

У Міністерстві з відновлення, інфраструктури та транспорту заявили, що спільно з Міністерством оборони та Укрзалізницею працюють над підвищенням стійкості залізничних перевезень в умовах постійних атак.