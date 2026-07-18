        Події

        РФ двічі атакувала поїзд у Запорізькій області: пасажирів встигли евакуювати

        Сергій Бордовський
        18 Липня 2026 13:35
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        У Запорізькій області внаслідок атаки безпілотників пошкоджено пасажирський поїзд. За попередньою інформацією, ніхто з пасажирів і працівників залізниці не постраждав.

        Про це повідомили Укрзалізниця та міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник.

        На Запоріжжі дрони пошкодили локомотив і пасажирські вагони / Фото: t.me/Mykola_Kalashnyk

        За словами міністра, російські війська завдали подвійного удару по локомотиву та пасажирських вагонах.

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        Завдяки оперативному попередженню моніторингової групи Укрзалізниці всіх пасажирів, локомотивну та поїзну бригади вчасно евакуювали у безпечне місце.

        Пасажири перебувають в укритті. До Запоріжжя їх доставлять автобусами, організованими за сприяння Запорізької обласної військової адміністрації.

        Рух поїздів у регіоні здійснюватиметься за диспетчерським розкладом із посиленим контролем моніторингових груп.

        Пасажирів поїздів, які прямують до Запоріжжя або вирушають із міста, закликали стежити за персоналізованими повідомленнями про рейси в застосунку Укрзалізниці.

        У Міністерстві з відновлення, інфраструктури та транспорту заявили, що спільно з Міністерством оборони та Укрзалізницею працюють над підвищенням стійкості залізничних перевезень в умовах постійних атак.


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