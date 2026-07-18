РФ двічі атакувала поїзд у Запорізькій області: пасажирів встигли евакуювати

У Запорізькій області внаслідок атаки безпілотників пошкоджено пасажирський поїзд. За попередньою інформацією, ніхто з пасажирів і працівників залізниці не постраждав.
Про це повідомили Укрзалізниця та міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник.
За словами міністра, російські війська завдали подвійного удару по локомотиву та пасажирських вагонах.
Завдяки оперативному попередженню моніторингової групи Укрзалізниці всіх пасажирів, локомотивну та поїзну бригади вчасно евакуювали у безпечне місце.
Пасажири перебувають в укритті. До Запоріжжя їх доставлять автобусами, організованими за сприяння Запорізької обласної військової адміністрації.
Рух поїздів у регіоні здійснюватиметься за диспетчерським розкладом із посиленим контролем моніторингових груп.
Пасажирів поїздів, які прямують до Запоріжжя або вирушають із міста, закликали стежити за персоналізованими повідомленнями про рейси в застосунку Укрзалізниці.
У Міністерстві з відновлення, інфраструктури та транспорту заявили, що спільно з Міністерством оборони та Укрзалізницею працюють над підвищенням стійкості залізничних перевезень в умовах постійних атак.