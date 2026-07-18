Росія вдарила по цивільному судну в порту Одещини: є загиблий, 17 моряків евакуювали

Увечері російські війська завдали ракетного удару по портовій інфраструктурі Одеської області. Внаслідок атаки було пошкоджено цивільне суховантажне судно VENTURO під прапором Маршаллових Островів, серед цивільних є загиблий.

Про наслідки удару повідомили начальник Одеської ОВА Олег Кіпер та Військово-морські сили ЗСУ.

За даними Кіпера, внаслідок атаки пошкоджено надбудову судна, після чого виникла пожежа.

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Екіпаж із 17 осіб евакуювали. Четверо людей постраждали, їм надали медичну допомогу без госпіталізації.

У ВМС ЗСУ уточнили, що після російського удару суховантаж VENTURO зазнав пошкоджень і втратив хід.

Попри небезпеку та обстріли, екіпажі катерів ВМС вийшли в море для проведення рятувальної операції.

У результаті 17 цивільних моряків — громадян Філіппін — безпечно доставили на берег.

У Військово-морських силах також повідомили, що серед цивільних є загиблий. Інших подробиць щодо загиблої людини не навели.