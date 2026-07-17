Мундіаль, який стартував ще 11 червня і встиг подарувати вболівальникам майже сотню матчів, добігає кінця. У неділю, 19 липня, футбольний світ отримає відповідь одразу на два питання: хто підніме золото ЧС-2026, а хто довезе додому бронзові медалі. У Нью-Джерсі зійдуться Іспанія та Аргентина, а паралельно в Маямі Франція зіграє з Англією за третє місце.

Перед такими матчами лінія букмекерів завжди розганяється особливо швидко — коефіцієнти на перемогу, тотал голів, автора першого голу міняються буквально щогодини, і встежити за всіма конторами одному вболівальнику складно. Тим, хто хоче звести докупи актуальні рейтинги букмекерських контор і порівняти їхні умови перед фіналом, варто зазирнути за посиланням — там зібрана структурована інформація про ліцензовані БК, які працюють в Україні.

У платформ прогнозів та спортивних аналітиків шанси команд оцінюють як 60% проти 40% на користь «Фурії Рохи». Іспанія є фаворитом у фіналі (коефіцієнт на перемогу ~2,35 проти ~3,40 на Аргентину). За Іспанію грає найкраща оборона на турнірі та серія без поразок, а за Аргентину — фактор Ліонеля Мессі (який ділить першу сходинку бомбардирів із Кіліаном Мбаппе) та досвід великих перемог.

У «втішному фіналі» за третє місце букмекери віддають перевагу Франції (коефіцієнт ~2,25) у грі проти Англії (~3,10). При цьому якщо від фіналу очікують обережної тактичної боротьби, то матч за бронзу має стати відкритим і результативним із високою ймовірністю голів від обох команд.

Як команди дійшли до фіналу

Іспанія підтвердила статус чинного чемпіона Європи впевненою грою на всьому турнірі, а вирішальний удар нанесла в півфіналі проти Франції. Матч, який заздалегідь називали достроковим фіналом, завершився 2:0 на користь “Фурії” — на 22-й хвилині реалізував пенальті Мікель Оярсабаль, а автором другого голу став Педро Порро. Іспанці переграли французів тактично, контролюючи м’яч і не залишаючи атаці суперника простору для маневру.

Аргентина ж пройшла складніший шлях. У півфіналі проти Англії “альбіселесте” довелося відігруватися: англійці повели завдяки голу Ентоні Гордона на 55-й хвилині, але Енцо Фернандес зрівняв рахунок на 85-й, а вже в компенсований час, на 90+2, перемогу команді приніс Лаутаро Мартінес. Такий сценарій зайвий раз показав характер чинного чемпіона Південної Америки — команда вміє забивати тоді, коли це потрібно найбільше.

Матч за третє місце: Франція – Англія

Поки увага більшості вболівальників прикута до фіналу, у Маямі відбудеться не менш принципова зустріч — Франція проти Англії. Обидві збірні виглядали одними з фаворитів турніру, тож поразки у півфіналах стали для них болючими. Втім, бронза чемпіонату світу — це все одно медалі, і для багатьох футболістів цей матч може стати останньою грою за збірну на цьому Мундіалі, а для когось — і останньою в кар’єрі. Мотивації обом командам не бракуватиме.

Фаворити фіналу

За атакувальний потенціал з боку Іспанії відповідатимуть юний Ламін Ямаль, який продовжує прогресувати з кожним турніром, а також автор вирішального пенальті в півфіналі Мікель Оярсабаль. В обороні “Фурія” залишається однією з найнадійніших команд усього чемпіонату — саме на залізній дисципліні будувалася тактична перемога над Францією.

З боку Аргентини головні надії покладають на зірковий атакувальний тандем Хуліана Альвареса та Лаутаро Мартінеса, а також на капітана Ліонеля Мессі та півзахисника Алексіса Мак Аллістера, який яскраво відзначився ще у чвертьфіналі. Команда Ліонеля Скалоні захищає титул чинного чемпіона світу, і цей колосальний досвід великих перемог може дати їй вагому психологічну перевагу у вирішальному матчі.

Букмекери традиційно уважно стежать саме за такими деталями — формою лідерів, статистикою особистих зустрічей, кадровими проблемами — і формують лінію на цій основі. Тому перед ставкою варто не лише орієнтуватися на назву фаворита, а й порівняти, які коефіцієнти на цей самий результат пропонують різні контори.

Де дивитися матчі

Обидві зустрічі — і бій за бронзу, і фінал — 19 липня покажуть на платформі Megogo та телеканалі Megogo Спорт, який доступний у мережі T2 та в ефірі більшості кабельних операторів України.

Підсумок

Фінал ЧС-2026 обіцяє бути одним із найочікуваніших матчів десятиліття: чинний чемпіон світу Іспанія проти дворазового чемпіона останніх років Аргентини. А матч за бронзу між Францією та Англією стане достойним доповненням до вихідних, які поставлять крапку в наймасштабнішому за всю історію чемпіонаті світу з 48 учасниками. Залишилося дочекатися неділі, щоб дізнатися, хто увійде в історію футболу переможцем.