Військовий квиток у смартфоні: в “Армія+” запустили новий документ

У застосунку «Армія+» запустили електронний військово-обліковий документ, який має таку саму юридичну силу, як паперовий військовий квиток або посвідчення офіцера. Документ формується автоматично на основі даних із державних реєстрів.

Про запуск нового функціоналу повідомило Міністерство цифрової трансформації.

За даними відомства, Реєстр військовослужбовців уже містить інформацію приблизно про 70% військових. Завдяки цьому більшість військовослужбовців Збройних сил України та Державної спеціальної служби транспорту можуть підтверджувати свій статус у смартфоні.

Реклама

Реклама

Для отримання документа не потрібно подавати додаткові папери. Достатньо авторизуватися в застосунку «Армія+», після чого цифрова картка має з’явитися на екрані.

Актуальні дані застосунок отримує з Реєстру військовослужбовців та системи обліку особового складу «Імпульс».

Де можна показувати документ

Електронний військово-обліковий документ можна використовувати:

у військовій частині;

під час спілкування з ТЦК та СП, Військовою службою правопорядку або поліцією;

на блокпостах і пропускних пунктах;

у державних установах.

На початковому етапі цифровий документ доступний лише за наявності інтернету. У майбутньому в застосунку планують додати можливість сформувати витяг, який зберігатиметься у смартфоні та буде доступний офлайн.

Як перевіряють справжність документа

Для перевірки документа потрібно відсканувати QR-код на звороті цифрової картки за допомогою сканера в «Армія+».

QR-код діє три хвилини, після чого автоматично створюється новий. Зробити скриншот екрана з документом неможливо.

У Мінцифри пояснили, що такі обмеження мають захистити персональні дані військовослужбовців від копіювання та стороннього використання.

Цифровий документ також має зменшити навантаження на кадрові служби та спростити роботу командирів.

Надалі в «Армія+» планують запустити замовлення довідок, зокрема форми 5, без збирання паперових документів і відвідування адміністративного відділу.

Що робити, якщо документ не з’явився

Оновлення стає доступним користувачам поступово.

Якщо цифрової картки в застосунку немає, це може означати, що дані про військовослужбовця в реєстрах неповні.

У такому разі необхідно звернутися до безпосереднього командира або служби персоналу військової частини, щоб інформацію оновили в системі «Імпульс». Після внесення актуальних даних застосунок автоматично згенерує документ.