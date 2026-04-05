Німеччина посилює військовий облік: чоловікам можуть обмежити виїзд за кордон

У Німеччині чоловікам віком від 17 до 45 років можуть запровадити вимогу отримувати дозвіл на тривале перебування за кордоном. Це пов’язано з новим законом про модернізацію військової служби, який спрямований на посилення обороноздатності країни.

Про це повідомляє BBC.

Як пояснили в міністерстві оборони Німеччини, попереднє схвалення необхідне для перебування за кордоном понад три місяці. Така норма має забезпечити ефективний військовий облік і дозволити державі знати, хто з громадян може перебувати за межами країни у разі надзвичайної ситуації.

Водночас у відомстві зазначають, що дозвіл на поїздки, як правило, надаватимуть, а також розробляються винятки, щоб уникнути надмірної бюрократії.

Зміни передбачені законом, який набув чинності 1 січня, і базуються на положеннях закону про військовий обов’язок 1956 року. Раніше подібні обмеження застосовувалися лише у випадках мобілізації або стану оборони.

Закон також передбачає розширення чисельності Бундесверу — з приблизно 180 тисяч до 260 тисяч військових до 2035 року.

У грудні парламент Німеччини схвалив запровадження добровільної військової служби. З початку 2026 року всім 18-річним надсилають анкети з питанням про готовність вступити до збройних сил, а з 2027 року вони мають проходити оцінку придатності.

Водночас у разі погіршення безпекової ситуації або нестачі добровольців влада не виключає повернення обов’язкової служби.

Ці зміни вже викликали протести серед молоді, яка виступає проти посилення військових вимог.