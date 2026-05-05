Буданов запропонував створити центр залучення іноземців до ЗСУ

Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив про необхідність створення єдиного координаційного центру для залучення іноземців на військову службу в Україні. Відповідну ініціативу обговорили під час наради за участі представників Сил оборони та народних депутатів.

Про це повідомили в Офісі президента. Під час зустрічі йшлося про умови служби іноземців і осіб без громадянства, які вже воюють у складі ЗСУ та Національної гвардії, а також про можливості розширення рекрутингу.

Буданов зазначив, що нині процеси відбору, підготовки та забезпечення іноземних контрактників здійснюють різні структури, що ускладнює координацію та контроль.

«Україна потребує створення єдиного координаційного центру залучення іноземців на військову службу. Це має бути структурний підрозділ, який повинен охопити всі етапи: від пошуку, відбору й транспортування до підготовки, забезпечення та інших потреб іноземних громадян», — заявив він.

Заступник керівника ОП Павло Паліса додав, що частину функцій із підготовки та забезпечення іноземців можуть взяти на себе окремі підрозділи ЗСУ та Національної гвардії.

Також учасники наради обговорили необхідність залучення перекладачів для ефективної комунікації з іноземними військовими.

За підсумками зустрічі сторони домовилися упродовж травня опрацювати створення відповідного підрозділу в Міністерстві оборони, представити програму розвитку системи рекрутингу та підготувати законодавчі пропозиції. Новий центр має супроводжувати іноземців протягом усього періоду служби.