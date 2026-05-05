Скандал із побиттям солдата у військовій частині: у ЗСУ заперечили причетність командира бригади

Напередодні у мережі поширилося відео, на якому, як стверджувалося, командир 155 ОМБр перед строєм однієї з військових частин б’є військовослужбовця. Випадок набув розголосу в соціальних мережах.

У Збройних силах України заявили, що командир 155-ї окремої механізованої бригади не причетний до побиття військового. За фактом інциденту призначено службову перевірку.

“За наявною на цей час інформацією командир 155 ОМБр не є особою, зафіксованою на відео, і не причетний до дій, які на ньому відображені”, — повідомили у Сухопутних військах.

За фактом події призначено службову перевірку.

“Її завдання встановити всі обставини інциденту, надати діям причетних осіб належну правову оцінку та забезпечити подальше реагування у взаємодії з уповноваженими правоохоронними органами”, — йдеться у повідомленні.

Постраждалому військовослужбовцю надається медична допомога, командування підтримує зв’язок із його родиною.

У Військовій службі правопорядку повідомили, що до побиття причетний солдат — оператор дрона одного з підрозділів.

“Після вчинення правопорушення, він самовільно залишив військову частину. Орієнтування щодо його затримання направлено до всіх підрозділів ВСП та Національної поліції. Тривають заходи з розшуку”, — повідомили у ВСП.