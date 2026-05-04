Зеленський оголосив режим тиші з 6 травня

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ не отримував жодного офіційного звернення від Росії щодо умов припинення бойових дій, попри відповідні заяви, які поширюються у російських соціальних мережах.

Він наголосив, що людське життя є більшою цінністю, ніж будь-які святкування, і у зв’язку з цим Україна оголошує режим тиші, який почне діяти з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня.

За словами президента, наявний час дозволяє реально забезпечити припинення вогню до зазначеного моменту. Водночас він підкреслив, що Україна діятиме дзеркально, починаючи з цього часу.

Володимир Зеленський також заявив, що російське керівництво має зробити реальні кроки для завершення війни, якщо в Москві вважають, що проведення параду залежить від позиції України.