У Кремлі заявили, що рішення Путіна про перемир’я на 9 травня не потребує реакції України

Після слів Президента України Володимира Зеленського про намір України з’ясувати деталі російської пропозиції щодо короткострокового припинення вогню у Кремлі заявили, що рішення російського президента Володимира Путіна про можливе перемир’я до 9 травня не потребує реакції Києва.

Про це повідомляє російська інформагенція ТАСС з посиланням на речника Кремля Дмитра Пєскова.

За словами Пєскова, для оголошення Росією перемир’я до 9 травня не потрібна реакція України, оскільки це рішення Путіна, яке “буде реалізовуватися”.

Також у Кремлі заявили, що належність регіонів Донбасу та так званої “Новоросії” Росії є “очевидною” та не підлягає оскарженню.

Нагадаємо, 29 квітня російський диктатор Володимир Путін під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом заявив про готовність оголосити перемир’я на 9 травня.

30 квітня Володимир Зеленський доручив українським представникам зв’язатися з командою президента США, щоб з’ясувати деталі російської пропозиції щодо короткострокового припинення вогню. Він наголосив, що Україна прагне миру та веде необхідну дипломатичну роботу для реального завершення війни.

За словами президента, Україна має намір уточнити, чи йдеться лише про кілька годин тиші для проведення параду в Москві, чи про ширші домовленості. Водночас Київ пропонує довгострокове припинення вогню, яке передбачає надійні гарантії безпеки для людей і тривалий мир, і готовий працювати для цього в будь-якому ефективному форматі.