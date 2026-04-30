У центрі Львова з’явиться площа Андрія Парубія

У центрі Львова з’явиться площа Героя України Андрія Парубія. Відповідне рішення ухвалила міська рада.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий. За його словами, на сесії міськради перейменували частину вулиці Винниченка — від вулиці Просвіти до Личаківської.

Як зазначив Садовий, нову адресу отримають розташовані там об’єкти, зокрема пам’ятник В’ячеславові Чорноволу, будівля обласної адміністрації та обласної ради, де Парубій був депутатом кількох скликань.

“Тепер ці об’єкти матимуть адресу площі Героя України Андрія Парубія”, — повідомив мер.

Раніше у Києві безіменний проїзд у Печерському районі, між Маріїнським парком та будинком №9 на вулиці Михайла Грушевського, отримав ім’я Андрія Парубія.

30 серпня 2025 року у Львові було застрелено колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія. Слідство встановило підозрюваного — 53-річного мешканця Львова Михайла Сцельнікова, якого затримали на Хмельниччині.

Обговорювалися різні мотиви, включно з “російським слідом” та помстою. Родичі та соратники висловлювали сумніви щодо того, що затриманий є єдиним організатором.