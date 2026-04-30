Сирський наказав обмежити перебування бійців “на нулі”

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підписав наказ про обов’язкову ротацію військових на передньому краї. Рішення ухвалене через зміну характеру бойових дій та загрозу від дронів.

Про це він повідомив у соцмережі. За його словами, домінування безпілотників на полі бою змінює логіку ведення війни, зокрема ускладнює логістику та переміщення як на передовій, так і в тилу.

З метою збереження життя та здоров’я військовослужбовців підписано наказ щодо обов’язкової ротації бійців, які виконують завдання на лінії бойового зіткнення.

Реклама

Реклама

Відповідно до документа, командири мають забезпечити перебування військових на позиціях не довше ніж два місяці, після чого обов’язково провести їхню заміну. Ротація має відбутися у строк не пізніше одного місяця.

Також наказ передбачає обов’язкове проходження медичного огляду та надання часу для відпочинку військовим після виконання бойових завдань.

Окремо визначено вимогу щодо своєчасного забезпечення підрозділів боєприпасами та продовольством.

Дотримання наказу перебуватиме під жорстким контролем. У разі порушень передбачена відповідальність згідно із законодавством та статутами ЗСУ.

Сирський наголосив, що своєчасна ротація є не лише організаційним питанням, а й ключовим фактором збереження життя військових і стійкості оборони.

Наказ є обов’язковим для виконання всіма підрозділами, які діють на передньому краї.