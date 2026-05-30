Драма в Будапешті: переможця ЛЧ 2025/26 визначила серія пенальті

ПСЖ став переможцем Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2025/26, обігравши у фіналі лондонський “Арсенал” у серії пенальті з рахунком 4:3 після 1:1 в основний і додатковий час.

Лондонці відкрили рахунок уже на шостій хвилині зустрічі. Кай Гаверц скористався помилкою захисту суперника, вийшов сам на сам із воротарем і з відправив м’яч у сітку.

Попри значну перевагу у володінні м’ячем, ПСЖ до перерви не зміг зрівняти рахунок. Найнебезпечніший момент у першому таймі створив Фабіан Руїс, але його удар парирував голкіпер.

На 65-й хвилині паризький клуб отримав право на пенальті. Усман Дембеле впевнено реалізував одинадцятиметровий удар і відновив рівновагу — 1:1.

У другому таймі ПСЖ був ближчим до перемоги. Хвіча Кварацхелія влучив у стійку, а Вітінья наприкінці основного часу небезпечно пробив над поперечиною.

Додатковий час не приніс голів. За 15 хвилин до завершення екстратайму на поле вийшов український захисник ПСЖ Ілля Забарний, для якого це стала перша поява у плейоф Ліги чемпіонів.

Долю трофея вирішила серія пенальті. У складі “Арсенала” свої спроби не реалізували Еберечі Езе та Габріел. У ПСЖ помилився лише Нуну Мендеш.

Вирішальний удар Габріела виявився невдалим, після чого футболісти ПСЖ розпочали святкування другої поспіль перемоги у Лізі чемпіонів.