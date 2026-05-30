        Олійникова зупинилася за крок до 1/8 фіналу Ролан Гаррос

        Віктор Алєксєєв
        30 Травня 2026 15:10
        Олександра Олійникова / Фото: BTU.ORG.UA
        Українська тенісистка Олександра Олійникова завершила виступ на Відкритому чемпіонаті Франції 2026 року.

        У матчі третього кола українка поступилася 22-й ракетці світу Діані Шнайдер у двох сетах — 5:7, 1:6. Поєдинок тривав 1 годину 45 хвилин.

        У першій партії Олійникова впевнено розпочала зустріч і повела 3:0, а згодом — 4:1, зробивши два брейки. У десятому геймі українка мала сетбол на власній подачі, однак не змогла його реалізувати та втратила перевагу.

        Після цього Шнайдер виграла сім геймів поспіль і довела перший сет до перемоги. У другій партії російська тенісистка, яка виступає в нейтральному статусі, повністю контролювала хід гри та завершила матч на свою користь.

        Для Олійникової цей турнір став найуспішнішим у кар’єрі. Українка вперше зіграла в основній сітці Ролан Гаррос та вперше здобула перемогу в основній сітці турніру серії Grand Slam.

        На шляху до третього кола Олійникова перемогла Єлену Приданкіну та Кімберлі Біррелл.

        У четвертому раунді Україну представлятимуть дві тенісистки — Еліна Світоліна та Марта Костюк. У разі перемог у 1/8 фіналах, українки проведуть між собою дербі в наступному колі.


