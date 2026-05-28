Стародубцева створила сенсацію на Ролан Гарросі, вибивши другу ракетку світу

Юлія Стародубцева здобула одну з найбільших перемог у кар’єрі, обігравши другу ракетку світу Єлену Рибакіну (Казахстан) у другому колі Ролан Гарросу-2026. Українка вперше перемогла суперницю з топ-10 світового рейтингу та вийшла у третій раунд турніру, повідомляє Суспільне Спорт.

Поєдинок завершився у трьох сетах — 3:6, 6:1, 7:6 (4).

Для Стародубцевої це була перша офіційна зустріч проти Рибакіної. До матчу українка підійшла після перемоги над “нейтральною” Анною Блінковою у стартовому колі турніру.

Реклама

Реклама

Перший сет невдало склався для українки: Рибакіна швидко повела 5:1. Стародубцева змогла зробити зворотний брейк, однак казахстанська тенісистка довела партію до перемоги — 6:3.

Другий сет розпочався вже з переваги українки. Стародубцева оформила два брейки та повела 5:1, після чого впевнено подала на сет — 6:1.

У вирішальній партії Юлія знову виграла три гейми поспіль, двічі взявши подачу суперниці. Рибакіна зуміла відігратись до восьмого гейму, реалізувавши два брейки. Доля матчу вирішувалась на тайбрейку, де сильнішою виявилась українка — 10:4.

Завдяки цій перемозі Стародубцева вперше у кар’єрі здолала тенісистку з топ-10 світового рейтингу. Для українки це сьома зустріч проти суперниць такого рівня.

Стародубцева вийшла у третє коло Ролан Гарросу та повторила свій найкращий результат на французькому мейджорі, якого досягла минулого сезону. Наступною суперницею українки стане китаянка Сію Ван.