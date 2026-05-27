Росія вдарила з РСЗВ по дитячому майданчику в Херсоні: загинув чоловік, поранені діти

Увечері 27 травня російські війська обстріляли Корабельний район Херсона з реактивних систем залпового вогню. Снаряди влучили у район дитячого майданчика, де перебували батьки з дітьми.

Про це повідомили начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько та поліція Херсонської області.

Обстріл стався близько 17:30 у мікрорайоні “Шуменський”. Внаслідок удару загинув чоловік — батько двох дівчат.

Поранення дістали 36-річна жінка та її доньки віком 3 та 6 років. У матері та дітей діагностували мінно-вибухові травми та множинні уламкові поранення. У постраждалих також зафіксували осколкові поранення голови, тулуба та кінцівок. Поранених госпіталізували.