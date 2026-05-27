        Події

        Росія вдарила з РСЗВ по дитячому майданчику в Херсоні: загинув чоловік, поранені діти

        Галина Шподарева
        27 Травня 2026 19:25
        читать на русском →
        Дитячий майданчик після обстрілу в Херсоні 27 травня / Фото: ГУНП в Херсонській області
        Дитячий майданчик після обстрілу в Херсоні 27 травня / Фото: ГУНП в Херсонській області

        Увечері 27 травня російські війська обстріляли Корабельний район Херсона з реактивних систем залпового вогню. Снаряди влучили у район дитячого майданчика, де перебували батьки з дітьми.

        Про це повідомили начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько та поліція Херсонської області.

        Обстріл стався близько 17:30 у мікрорайоні “Шуменський”. Внаслідок удару загинув чоловік — батько двох дівчат.

        Реклама
        Реклама

        Поранення дістали 36-річна жінка та її доньки віком 3 та 6 років. У матері та дітей діагностували мінно-вибухові травми та множинні уламкові поранення. У постраждалих також зафіксували осколкові поранення голови, тулуба та кінцівок. Поранених госпіталізували.

        Місце обстрілу в Херсоні / Фото: ГУНП в Херсонській області

        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov