Росія атакувала три енергооб’єкти ДТЕК на Дніпропетровщині: без світла — 63 населені пункти

У Дніпропетровській області внаслідок російських ударів були пошкоджені три енергетичні об’єкти ДТЕК. Без електропостачання залишилися 63 населені пункти у прифронтових районах.

Про це повідомили у ДТЕК.

За даними компанії, атака сталася напередодні, 26 травня.

“Учора через ворожі удари були пошкоджені одразу три енергетичні обʼєкти компанії. Без електропостачання залишилися 63 населені пункти у прифронтових районах області”, — йдеться у повідомленні.

Працівники під час атаки не постраждали. Щойно це стало безпечно, енергетики розпочали аварійно-відновлювальні роботи.

За даними ДТЕК, за останні два дні електропостачання повернули більш ніж 33 тисячам родин у Дніпропетровській області.