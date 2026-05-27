        Росія атакувала три енергооб’єкти ДТЕК на Дніпропетровщині: без світла — 63 населені пункти

        Галина Шподарева
        27 Травня 2026 17:15
        Пошкоджений енергооб'єкт / Фото: ДТЕК
        Пошкоджений енергооб'єкт / Фото: ДТЕК

        У Дніпропетровській області внаслідок російських ударів були пошкоджені три енергетичні об’єкти ДТЕК. Без електропостачання залишилися 63 населені пункти у прифронтових районах.

        Про це повідомили у ДТЕК.

        За даними компанії, атака сталася напередодні, 26 травня.

        “Учора через ворожі удари були пошкоджені одразу три енергетичні обʼєкти компанії. Без електропостачання залишилися 63 населені пункти у прифронтових районах області”, — йдеться у повідомленні.

        Працівники під час атаки не постраждали. Щойно це стало безпечно, енергетики розпочали аварійно-відновлювальні роботи.

        За даними ДТЕК, за останні два дні електропостачання повернули більш ніж 33 тисячам родин у Дніпропетровській області.


