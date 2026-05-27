У Борисполі маршрутка зіткнулася з Jeep: є загиблий і постраждалі

У Борисполі Київської області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участі рейсового автобуса та автомобіля Jeep. Унаслідок аварії загинув пасажир легковика, ще кілька людей отримали травми.
Про це повідомила поліція Київської області.
Аварія сталася 27 травня близько 11:00 на вулиці Київський Шлях.
За попередніми даними правоохоронців, водій Jeep виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся з рейсовим автобусом.
У салоні автобуса на момент ДТП перебували 17 пасажирів.
Унаслідок зіткнення пасажир легковика загинув на місці події.
Водія Jeep госпіталізували до лікарні.
Також до медичного закладу доставили трьох пасажирів автобуса.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть людини або тяжкі тілесні ушкодження.
Правоохоронці встановлюють усі обставини аварії.