На Харківщині п’яний водій влаштував ДТП: загинула пасажирка, сам він помер у лікарні

24 травня, близько 12:30, у місті Зміїв Харківської області не розминулися автомобілі BMW X1 та Mazda CX-7, який після зіткнення врізався у дерево. Внаслідок ДТП загинула пасажирка Mazda, водій цього ж авто помер у лікарні.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Попередньо встановлено, що водій автомобіля Mazda CX-7 під час виконання маневру обгону виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з автомобілем BMW X1, водій якого у цей момент здійснював поворот ліворуч.

Реклама

Реклама

Після зіткнення автомобіль Mazda у некерованому стані виїхав за межі проїжджої частини та врізався у дерево.

У результаті аварії 40-річна пасажирка автомобіля Mazda загинула на місці події. 41-річного водія цього ж автомобіля з тілесними ушкодженнями доставили до лікарні, де він помер. Ще один пасажир цього ж автомобіля, 45-річний чоловік, значних тілесних ушкоджень не дістав та від госпіталізації відмовився.

“Попередньо встановлено, що водій Mazda перебував у стані алкогольного сп’яніння. Правоохоронці затримали водія BMW у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України”, — розповіли в поліції.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.