Російські військкори назвали атаку “Орєшніком” по Києву “дорогою і безглуздою” — ISW

Росія під час масованої атаки на Україну в ніч на 24 травня вперше застосувала балістичну ракету середньої дальності “Орєшнік” проти Києва. В Інституті вивчення війни (ISW) припускають, що удар міг бути частиною тестування систем доставки ядерної зброї.

Про це йдеться у новому звіті ISW.

За даними аналітиків, у ніч на 24 травня Росія випустила по Україні 90 ракет, зокрема 36 балістичних, а також 600 дронів. В ISW назвали це найбільшою ракетною атакою РФ у 2026 році.

Українські Повітряні сили повідомляли, що Росія застосувала одну ракету “Орєшнік”, дві ракети “Кинджал”, три “Циркони”, 30 балістичних ракет “Іскандер-М” та десятки крилатих ракет.

В ISW зазначили, що “Орєшнік” уперше використали проти Києва. Раніше РФ запускала ці ракети по Дніпру у 2024 році та Львову на початку 2026 року.

Аналітики звернули увагу, що відео удару по Києву демонструвало шість кластерів суббоєприпасів із кількома бойовими блоками.

“Російські війська могли провести удар “Орєшніком”, щоб протестувати та вдосконалити свої системи доставки ядерної зброї”, — зазначили в ISW.

Також у звіті йдеться, що ракета могла використовувати кінетичні елементи замість звичайної вибухової бойової частини.

За даними ISW, російська атака була спрямована переважно на Київ. У столиці пошкоджень зазнали будівля МЗС України, Кабінету міністрів, Національний художній музей, а також було зруйновано музей Чорнобиля та Лук’янівський ринок.

Аналітики наголосили, що Кремль раніше погрожував ударами по “центрах ухвалення рішень” у Києві у відповідь на можливі атаки України по параду 9 травня у Москві, однак Україна таких ударів не завдавала.

Водночас ISW звернув увагу, що російські провоєнні блогери розкритикували атаку, назвавши її “символічною”, “дорогою” та такою, що не дає військового результату.

Частина російських військкорів заявила, що замість дорогих ударів по Києву армії РФ бракує FPV-дронів та ресурсів на фронті.

В ISW вважають, що удар по Києву міг бути спробою Кремля відволікти увагу від невдач російських військ на фронті та продемонструвати силу внутрішній і міжнародній аудиторії.