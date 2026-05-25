Росія заглушила GPS літака з міністром оборони Британії

Літак Королівських ВПС Великої Британії, на борту якого перебував міністр оборони Джон Гілі, потрапив під глушіння GPS-сигналу під час польоту поблизу російського кордону. За даними британських ЗМІ, до інциденту, ймовірно, причетна Росія.

Про це повідомляє BBC із посиланням на газету The Times.

Інцидент стався 21 травня, коли Гілі повертався до Великої Британії після візиту до Естонії, де зустрічався з британськими військовими, які брали участь у навчаннях НАТО поблизу кордону РФ.

За інформацією ЗМІ, через глушіння GPS пілотам довелося перейти на альтернативну навігаційну систему.

Повідомляється, що сигнал GPS був відключений під час трьохгодинного польоту.

Наразі невідомо, чи був саме літак із міністром ціллю російських дій, однак маршрут його польоту був доступний на сайтах відстеження авіаперельотів.

Інцидент стався наступного дня після повідомлень про небезпечне перехоплення російськими винищувачами британського літака-розвідника Rivet Joint над Чорним морем.

За даними Міноборони Британії, російський винищувач Су-35 наблизився до літака настільки близько, що на борту активувалися аварійні системи та відключився автопілот.

Інший російський винищувач Су-27 здійснив шість проходів поблизу британського літака, наблизившись на відстань близько шести метрів від носової частини.

Джон Гілі назвав дії російських пілотів “неприйнятними” та похвалив екіпаж Королівських ВПС за “видатний професіоналізм”.

BBC також нагадує, що у 2024 році літак із тодішнім міністром оборони Великої Британії Грантом Шаппсом на борту також зазнав GPS-глушіння поблизу російської території.