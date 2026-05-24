        Політика

        Пашинян заявив про відкриття залізничного сполучення Вірменії з ЄС

        Віктор Алєксєєв
        24 Травня 2026 19:46
        читать на русском →
        Нікол Пашинян / Фото: Reuters
        Нікол Пашинян / Фото: Reuters

        Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про відкриття для країни залізничного сполучення з Європейським союзом через території Грузії та Туреччини. За його словами, це стало можливим після запуску залізниці Ахалкалакі–Карс.

        Про це Пашинян повідомив у соцмережі X.

        «Радий повідомити, що залізниця Ахалкалакі–Карс, як і залізниця Азербайджану, тепер відкрита для експорту з Вірменії та імпорту до Вірменії. Це велика подія в економічному житті нашої країни. Дякую партнерам із Туреччини та Грузії», — написав прем’єр Вірменії.

        Реклама
        Реклама

        За словами Пашиняна, новий маршрут відкриває для Вірменії можливість прямого залізничного сполучення з країнами Європейського союзу.

        Раніше прем’єр-міністр Вірменії під час одного з передвиборчих заходів заявляв, що вже за два роки громадяни Вірменії можуть отримати безвізовий режим із країнами ЄС.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov