Пашинян заявив про відкриття залізничного сполучення Вірменії з ЄС

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про відкриття для країни залізничного сполучення з Європейським союзом через території Грузії та Туреччини. За його словами, це стало можливим після запуску залізниці Ахалкалакі–Карс.

Про це Пашинян повідомив у соцмережі X.

«Радий повідомити, що залізниця Ахалкалакі–Карс, як і залізниця Азербайджану, тепер відкрита для експорту з Вірменії та імпорту до Вірменії. Це велика подія в економічному житті нашої країни. Дякую партнерам із Туреччини та Грузії», — написав прем’єр Вірменії.

За словами Пашиняна, новий маршрут відкриває для Вірменії можливість прямого залізничного сполучення з країнами Європейського союзу.

Раніше прем’єр-міністр Вірменії під час одного з передвиборчих заходів заявляв, що вже за два роки громадяни Вірменії можуть отримати безвізовий режим із країнами ЄС.