Росіяни активізували атаки на Покровському напрямку

Від початку доби російські війська 52 рази атакували позиції Сил оборони України. Найбільшу активність окупанти проявляють на Покровському напрямку, де тривають бої.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у зведенні станом на 16:00 24 травня.

За даними військових, російська армія продовжує обстрілювати прикордонні райони Сумської та Чернігівської областей. Під вогнем опинилися Рижівка, Кореньок, Сопич, Уланове, Яструбщина, Нововасилівка, Рогізне, Товстодубове, Волфине, Нескучне та Хрінівка.

Реклама

Реклама

Авіаударів зазнали Шостка та Бачівськ Сумської області.

На Покровському напрямку від початку доби окупанти 24 рази намагалися витіснити українських військових із позицій у районах Торецького, Новоолександрівки, Родинського, Гришиного, Удачного, Молодецького, а також у напрямку Кучерового Яру, Шевченка та Білицького. Два боєзіткнення тривають.

На Лиманському напрямку українські військові відбивали сім атак у районах Дробишевого, Діброви, Ямполя та Лимана. Ще два бої тривають.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили чотири атаки поблизу Закітного та Рай-Олександрівки.

На Костянтинівському напрямку російські війська здійснили сім атак у районах Плещіївки, Іванопілля, Костянтинівки, Іллінівки та Русиного Яру.

На Гуляйпільському напрямку українські військові відбили сім атак біля Прилук, Залізничного та у напрямку Гіркого, Нового Запоріжжя і Староукраїнки.

Також бої зафіксовані на Північно-Слобожанському, Курському, Південно-Слобожанському, Краматорському та Олександрівському напрямках.

На Куп’янському, Оріхівському та Придніпровському напрямках наступальних дій російських військ не зафіксовано.