Roland Garros: Стародубцева перемогла “нейтральну” Блінкову

Українська тенісистка Юлія Стародубцева успішно стартувала на Відкритому чемпіонаті Франції, перемігши “нейтральну” Анну Блінкову у двох сетах. Для українки ця перемога стала першою в основній сітці турнірів Grand Slam у 2026 році, повідомляє Суспільне Спорт.

У матчі першого кола Roland Garros 26-річна Стародубцева обіграла 99-ту ракетку світу Анну Блінкову з рахунком 6:3, 6:1.

Українка впевнено розпочала поєдинок і в першому сеті повела 5:0. Блінкова зуміла скоротити відставання, але Стародубцева реалізувала п’ятий сетбол і завершила партію з рахунком 6:3.

Реклама

Реклама

У другому сеті українська тенісистка також швидко захопила перевагу, повівши 3:0 з брейком. До кінця партії вона віддала суперниці лише один гейм та закрила матч за 1 годину 33 хвилини.

У другому раунді Roland Garros українка може зустрітися з другою ракеткою світу Єленою Рибакіною, якщо та переможе словенку Вероніку Ер’явец.