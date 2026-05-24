США та Іран можуть підписати масштабну угоду вже сьогодні

США та Іран наблизилися до підписання угоди про 60-денне перемир’я, відкриття Ормузької протоки та переговори щодо ядерної програми Тегерана. Оголошення про домовленість може пролунати вже найближчими годинами.

Про це повідомляє Axios із посиланням на американського чиновника та джерела, обізнані з перебігом переговорів.

За даними співрозмовників видання, сторони мають підписати меморандум про взаєморозуміння строком на 60 днів із можливістю продовження.

У межах домовленостей Ормузька протока буде повністю відкрита для судноплавства без зборів, а Іран погодиться прибрати морські міни, які були розміщені у протоці. Натомість США мають зняти блокаду іранських портів та надати часткові санкційні послаблення, щоб Іран міг вільно продавати нафту.

Американська сторона вважає, що це допоможе стабілізувати світовий нафтовий ринок і знизити ризики ескалації війни.

У проєкті угоди також міститься зобов’язання Ірану не створювати ядерну зброю та вести переговори щодо призупинення програми зі збагачення урану й вивезення запасів високозбагаченого урану.

Джерела повідомляють, що Тегеран уже передав через посередників усні гарантії щодо можливих поступок у ядерному питанні.

Водночас американські війська, які були перекинуті до регіону останніми місяцями, залишаться там на період дії домовленостей і можуть бути виведені лише після укладення остаточної угоди.

Окремим пунктом документа передбачене припинення війни між Ізраїлем та «Хезболлою» у Лівані.

За даними Axios, прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу під час телефонної розмови з Дональдом Трампом висловив занепокоєння окремими пунктами угоди, однак зробив це «ввічливо та шанобливо».

Видання зазначає, що останніми днями Трамп вагався між дипломатичним врегулюванням та масштабними ударами по Ірану, однак станом на суботу більше схиляється до дипломатичного сценарію.

У матеріалі також йдеться, що ключову роль у посередництві між сторонами відіграє Пакистан.