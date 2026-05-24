На Київщині після нічної атаки рф загинули двоє людей

Внаслідок нічної масованої атаки РФ на Київську область загинули двоє людей, ще п’ятеро постраждали. Пошкодження зафіксовані одразу в кількох районах регіону.

Про це повідомили в поліції Київської області. За даними правоохоронців, цієї ночі російські війська завдали комбінованого удару по регіону.

Наслідки удару по Київській області / Фото: ДСНС

У Білій Церкві через атаку сталося загоряння гаражних приміщень. Пожежу ліквідували рятувальники.

На Броварщині пошкоджені 10 приватних будинків. Унаслідок обстрілу постраждав 99-річний чоловік.

У Бучанському районі пошкодження отримали шість приватних будинків, шість автомобілів, господарське та складські приміщення, магазин і багатоповерховий будинок. Загинув 47-річний чоловік.

На Обухівщині пошкоджені сім домоволодінь. Загинув чоловік, його дружина зазнала гострої реакції на стрес.

У Вишгородському районі пошкоджені багатоповерхівка, приватний будинок і два транспортні засоби. Постраждав чоловік.

На Фастівщині пошкодження зафіксовані у дев’яти приватних будинках та дев’яти автомобілях, також постраждали багатоповерхівка, будинок культури й амбулаторія. Поранення отримали дві жінки.

У Бориспільському районі пошкоджені чотири домоволодіння, господарське приміщення та два автомобілі.

На місцях ударів працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, рятувальники та медики. Поліція повідомила, що за фактами воєнних злочинів буде відкрито кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України.