Кількість загиблих у Києві зросла до двох

Унаслідок масованої атаки РФ на Київ кількість загиблих зросла до двох людей. У столиці постраждали 56 людей, серед них — двоє дітей.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. За його словами, рятувальники продовжують гасити пожежі та розбирати завали після нічної атаки на столицю.

Медики госпіталізували 28 поранених, зокрема двох дітей, які перебувають у стані середньої тяжкості. Троє постраждалих перебувають у тяжкому стані.

Ще 16 постраждалим медики надали допомогу амбулаторно.

«Жахливою була ніч для Києва… Зараз рятувальники гасять пожежі, розбирають завали. Медики надають допомогу постраждалим», — заявив Кличко.