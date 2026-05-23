NYT: Трамп відсунув Нетаньягу від переговорів з Іраном

Адміністрація президента США Дональда Трампа фактично усунула Ізраїль від переговорів з Іраном після того, як очікування швидкого краху іранського режиму та результатів спільної військової кампанії не виправдалися. Про це повідомляє The New York Times із посиланням на ізраїльських та американських чиновників.

За даними видання, під час підготовки ударів по Ірану 28 лютого прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу перебував разом із Трампом у Situation Room та фактично очолював обговорення.

Нетаньягу переконував американське керівництво, що спільні удари США та Ізраїлю можуть призвести до падіння Ісламської Республіки.

Однак уже через кілька тижнів ситуація кардинально змінилася.

Як стверджують ізраїльські чиновники, адміністрація Трампа настільки відсунула Ізраїль від переговорів про перемир’я та нову ядерну угоду з Іраном, що ізраїльське керівництво змушене збирати інформацію через власну агентуру, дипломатичні контакти та розвідку всередині Ірану.

The New York Times пише, що Ізраїль із “кабіни пілота” фактично перевели “в економклас”.

У матеріалі зазначається, що Нетаньягу роками позиціонував себе як політик, який має особливий вплив на Трампа та здатен забезпечити безумовну підтримку США.

На початку війни ізраїльський прем’єр заявляв, що говорить із Трампом “майже щодня”, а рішення вони “ухвалюють разом”.

Водночас жодна з головних цілей Ізраїлю у війні не була досягнута.

Нетаньягу ставив перед кампанією три завдання:

— повалення іранського режиму;

— знищення ядерної програми Ірану;

— ліквідація ракетної програми Тегерана.

Як зазначає NYT, жодна з цих цілей реалізована не була.

Більше того, нові американські пропозиції щодо ядерної угоди передбачають лише тимчасове замороження іранської ядерної програми, а питання балістичних ракет Ірану взагалі могло залишитися поза межами переговорів.

В Ізраїлі побоюються, що можливе зняття санкцій із Тегерана дозволить Ірану отримати мільярди доларів для переозброєння та підтримки союзників, зокрема “Хезболли”.

Видання також пише, що всередині команди Трампа ідея зміни режиму в Ірані з самого початку викликала скепсис.

Після перекриття Іраном Ормузької протоки та різкого зростання цін на нафту Вашингтон почав наполягати на припиненні війни.

За даними NYT, Трамп вважав Нетаньягу союзником у війні, але не партнером у переговорах з Іраном, а радше політиком, якого потрібно стримувати.

У статті також описані епізоди, коли США погоджували ізраїльські удари по енергетичній інфраструктурі Ірану, але після атак публічно дистанціювалися від них та вимагали припинити подібні операції.

Зокрема, це стосувалося ударів по нафтових об’єктах у Тегерані та газовому родовищу South Pars.

The New York Times зазначає, що нині Ізраїль дедалі більше залежить від рішень Вашингтона та фактично очікує “зеленого світла” від США для подальших дій проти Ірану.