У Сумах помер чоловік після удару російського дрона по похоронній процесії

У Сумах помер чоловік, який отримав надважкі поранення внаслідок російського удару по похоронній процесії. Кількість постраждалих зросла до дев’яти людей.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

За його словами, медики проводили реанімаційні заходи та намагалися врятувати постраждалого, однак чоловік помер у лікарні.

“На превеликий жаль, у лікарні помер чоловік, який отримав надважкі поранення внаслідок російського удару по траурній колоні в Сумах”, — повідомив Григоров.

Наразі правоохоронці встановлюють особу загиблого.

За оновленими даними, загалом внаслідок атаки постраждали дев’ятеро людей.

Ще одна людина перебуває у важкому стані — їй проводять операцію.

“Молимося за їхній порятунок”, — написав начальник Сумської ОВА.

Чотирьом постраждалим медики надали допомогу амбулаторно.

Раніше повідомлялося, що російський FPV-дрон, попередньо на оптоволокні, атакував похоронну процесію, яка рухалася до одного з кладовищ Сумської громади.