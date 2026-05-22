        Суспільство

        Грози, град і шквали: синоптики попередили про нестійку погоду 23 травня

        Віктор Алєксєєв
        22 Травня 2026 21:59
        Харків. 22 травня 2026 / Фото: t.me/kh_kholodnogorskii
        У суботу, 23 травня, в Україні очікується мінлива хмарність. У більшості регіонів опадів не прогнозують, однак у низці областей вдень пройдуть короткочасні дощі та грози. Про це повідомив Укргідрометцентр.

        За прогнозом синоптиків, нестійка погода очікується у східних, південних, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській та Сумській областях. В окремих районах можливі град і шквали вітру швидкістю 15–20 м/с.

        Вітер по країні буде північний, а у східних областях — південно-східний, 5–10 м/с.

        Температура повітря вночі становитиме 12–17 градусів, у західних областях — 8–13 градусів. Вдень повітря прогріється до 21–26 градусів, а на південному сході — до 25–30 градусів.

        У Київській області та столиці 23 травня прогнозують мінливу хмарність без опадів.

        У Києві температура вночі становитиме 15–17 градусів, вдень — 22–24 градуси. По області вночі очікується 12–17 градусів тепла, вдень — 21–26 градусів.


