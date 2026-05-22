Лондонський суд остаточно підтримав ПриватБанк у справі проти Коломойського і Боголюбова

Апеляційний суд Англії та Уельсу залишив у силі рішення Високого суду Лондона про стягнення з колишніх власників ПриватБанку Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова 3 мільярдів доларів. Про це повідомив ПриватБанк.

Суд також підтвердив висновки про шахрайство колишніх власників щодо власного банку та відхилив їхні аргументи про нібито повернення привласнених коштів.

Минулого року ПриватБанк заявив про початок процедури стягнення активів колишніх власників у межах цієї справи.

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко привітала рішення Лондонського суду, назвавши його «важливим рішенням на користь України та мільйонів українців».

«Дякую команді Уряду, Міністерства фінансів, Національного банку України та ПриватБанку, які багато років супроводжували цей процес і послідовно відстоювали інтереси держави на міжнародній арені», — заявила Свириденко.

За її словами, рішення суду відкриває шлях до відшкодування збитків, завданих банку, та підтверджує здатність держави захищати свої інтереси у міжнародних спорах.