Як обрати автомобіль швидкої допомоги: стандарти, типи та практичні поради для медзакладів

Автомобіль екстреної медичної допомоги — це не просто переобладнаний фургон із ношами. Це складна спеціалізована система, у якій поєднуються базове шасі, медичний салон, інженерні рішення та обладнання для порятунку пацієнтів. Саме тому вибір “швидкої” потребує не лише порівняння цін, а й розуміння стандартів, реальних завдань бригади та умов експлуатації.

В Україні та країнах Європейського Союзу ключовим документом для автомобілів швидкої медичної допомоги є стандарт EN 1789. В Україні він діє як ДСТУ EN 1789:2019. Саме цей стандарт визначає базові вимоги до медичного салону, електричних систем, освітлення, розміщення сидінь, кріплення обладнання, габаритів салону та мінімального оснащення.

Одна з найважливіших вимог стандарту — динамічні випробування медичного салону, відомі як тест 10G. Під час такого випробування кузов із встановленим обладнанням розганяють на спеціальному стенді та піддають ударному навантаженню, яке імітує дорожньо-транспортну пригоду. Якщо обладнання відривається від кріплень або відкриваються шухляди й полиці, випробування вважається невдалим.

Такі тести проводять спеціалізовані сертифіковані лабораторії, зокрема TÜV, Dekra, PIMOT та інші. В Україні подібних лабораторій наразі немає, тому виробники або постачальники мають підтверджувати відповідність через міжнародні випробувальні центри.

Які бувають типи автомобілів швидкої допомоги

За ДСТУ EN 1789:2019 автомобілі екстреної медичної допомоги поділяються на три основні типи: A, B і C.

АШМД (Автомобіль швидкої медичної допомоги) Тип А призначений переважно для транспортування пацієнтів, стан яких не несе безпосередньої загрози життю. Тобто це автомобіль для перевезення стабільних пацієнтів. Усередині типу A є ще два підтипи: A1 — для одного пацієнта, A2 — для одного або кількох пацієнтів.

Автомобіль швидкої медичної допомоги (АШМД) типу B використовується для транспортування пацієнтів, надання базової медичної допомоги та базового моніторингу стану.

АШМД (Автомобіль швидкої медичної допомоги) Тип C це реанімобіль. Він розрахований на транспортування, розширену медичну допомогу та поглиблений моніторинг пацієнта під час руху.

Водночас сам стандарт не завжди дає просту відповідь, який саме тип автомобіля потрібен конкретному медичному закладу. Він встановлює мінімальні технічні вимоги, але остаточний вибір має залежати від того, як саме використовуватиметься машина, які пацієнти перевозяться, яке обладнання потрібно встановити та в яких умовах працюватиме бригада.

Чим відрізняються типи A, B і C

Основна різниця між типами автомобілів полягає у розмірах медичного салону, електричному оснащенні, кількості сидінь, запасі маси для обладнання та мінімальному наборі медичних пристроїв.

Наприклад, для автомобіля типу A достатньо значно меншої висоти салону, тоді як тип C повинен мати простір, придатний для повноцінної роботи медиків біля пацієнта. Також тип C потребує більшої кількості розеток, потужнішого освітлення та більшого запасу вантажопідйомності для медичного обладнання.

Окрему плутанину на ринку створив старий стандарт ДСТУ 7032:2009. Він базувався на EN 1789:2007, але містив національні відхилення, які досі іноді потрапляють у тендерну документацію. Зокрема, раніше могли вимагати умивальник, інвертор 12/230 В, приймальний пристрій для нош або дублювання окремих елементів оснащення, хоча таких вимог уже немає в чинному ДСТУ EN 1789:2019.

Медичне обладнання: мінімум стандарту чи реальні потреби

Поширена помилка — вважати, що ДСТУ EN 1789:2019 жорстко обмежує комплектацію автомобіля швидкої допомоги. Насправді стандарт визначає мінімальне оснащення для кожного типу АШМД. Замовник може встановлювати більше обладнання, якщо це потрібно для роботи служби.

Наприклад, у “швидкій” типу A може бути пульсоксиметр, хоча він не завжди є обов’язковим мінімумом для цього типу. Так само автомобіль типу B може бути оснащений апаратом ШВЛ, якщо медзаклад вважає це необхідним.

Для типів B і C стандарт передбачає ширший набір обладнання: ковшові ноші, вакуумний матрац, шийні коміри, аспіратор, пульсоксиметр, кардіомонітор, дефібрилятор та інші засоби. Для типу C додатково важливими є апарат ШВЛ, капнограф, шприцевий насос та обладнання для розширеного моніторингу.

В Україні також діє Примірний табель оснащення структурних підрозділів системи екстреної медичної допомоги, затверджений наказом МОЗ від 13 березня 2025 року № 441. Він дозволяє комплектувати автомобілі додатковим сучасним обладнанням, зокрема портативним УЗД або пристроєм для автоматичної компресії грудної клітки. Таке оснащення може застосовуватися як у машинах типу B, так і типу C.

Який тип “швидкої” потрібен різним медичним службам

Для обласних центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, а також для станцій і підстанцій швидкої допомоги зазвичай актуальні автомобілі типу B або C. Це пов’язано з тим, що такі бригади виїжджають не лише на планові перевезення, а й до пацієнтів у критичних або екстрених станах.

Центри екстреної медичної допомоги, які працюють за програмою медичних гарантій, мають використовувати автомобілі типу B або C з комплектацією відповідно до ДСТУ EN 1789:2019. Це важливо не лише з технічної, а й з фінансово-організаційної точки зору, оскільки вимоги до надавачів послуг формуються для укладання договорів із НСЗУ.

Приватні служби швидкої допомоги часто обирають автомобілі типу C з обладнанням високого класу. Для них важлива не лише відповідність стандарту, а й якість діагностики, стабільність роботи техніки та репутація на ринку медичних послуг. У таких автомобілях можуть встановлюватися сучасні дефібрилятори-монітори, апарати ШВЛ, професійні ноші, пульсоксиметри, капнографи та інше обладнання.

Для більшості державних і комунальних лікарень, які перевозять стабільних пацієнтів між медзакладами або з лікарні додому, часто достатньо автомобіля типу A1. Така машина має забезпечити безпечне транспортування пацієнта, наявність нош, крісла для переміщення та базових засобів допомоги.

Водночас навіть для транспортування стабільних пацієнтів бажано мати дефібрилятор. Погіршення стану може статися раптово, тому автоматичний або напівавтоматичний зовнішній дефібрилятор є важливим елементом безпеки.

Окремий випадок — неонатальні та військові автомобілі

Перинатальні центри, які транспортують доношених і недоношених новонароджених, мають інші вимоги до оснащення. Для таких завдань зазвичай потрібен медичний салон типу C, однак його комплектація суттєво відрізняється від стандартної “дорослої” швидкої.

Ще одна окрема категорія — автомобілі для військових медичних потреб. Йдеться не про евакуацію безпосередньо з лінії бойового зіткнення, де дедалі частіше використовуються роботизовані або спеціалізовані евакуаційні системи, а про перевезення поранених на наступні рівні медичної допомоги.

Для таких завдань важливі витривалість автомобіля, комфорт на великих відстанях, можливість працювати на поганих дорогах і наявність обладнання для підтримки життєво важливих функцій. Оптимальним рішенням часто стає АШМД типу C з гідропневматичним приймальним пристроєм, дефібрилятором-монітором, аспіратором і турбінним апаратом ШВЛ.

На якому шасі краще будувати автомобіль швидкої допомоги

Одне з найскладніших питань — вибір базового автомобіля. Поширений міф полягає в тому, що “швидку” можна замовити безпосередньо на заводі-виробнику базових автомобілів. Насправді Volkswagen, Mercedes-Benz, Stellantis та інші автовиробники не випускають готові автомобілі екстреної медичної допомоги з конвеєра. Вони виробляють базові шасі або фургони, які потім переобладнують спеціалізовані компанії.

Ще один міф — що АШМД обов’язково має будуватися на базі пасажирського, а не вантажного фургона. Насправді пасажирські версії також зазвичай створюються на базі вантажних моделей, а багато комплектуючих у них однакові.

Для замовників важливою характеристикою є м’якість підвіски. Пацієнт частково захищений амортизованим приймальним пристроєм, але для медичного персоналу комфорт руху залежить від усього автомобіля. Пневматична підвіска може покращити ситуацію, однак вона коштує дорого і може вплинути на гарантію, якщо виробник визнає зміни конструктивним втручанням.

На жорсткість ходу суттєво впливають заводські налаштування підвіски та допустиме навантаження на вісь. Якщо автомобіль розрахований на велике навантаження, він може бути комфортним лише при повному завантаженні, а в інших умовах їхати занадто жорстко.

В Європі популярними базовими автомобілями для АШМД залишаються Volkswagen Crafter і Mercedes-Benz Sprinter. В Україні одним із найчастіше обраних варіантів є Volkswagen Crafter, зокрема через відносно м’який хід навіть при неповному завантаженні та доступність версій із переднім або повним приводом.

Що треба з’ясувати перед купівлею АШМД

Перед вибором автомобіля швидкої допомоги замовнику варто відповісти на кілька базових питань.

По-перше, потрібно визначити основне призначення автомобіля: лише транспортування пацієнтів чи також надання медичної допомоги в салоні.

По-друге, важливо розуміти, на які відстані здійснюватимуться перевезення. Автомобіль для коротких міжлікарняних маршрутів і машина для тривалої евакуації мають різні вимоги.

По-третє, слід заздалегідь визначити перелік медичного обладнання. Від цього залежить не лише тип АШМД, а й електроживлення, кріплення, запас маси та внутрішнє компонування салону.

По-четверте, потрібно врахувати місцевість, де працюватиме автомобіль: місто, сільські дороги, гірські райони, бездоріжжя або зона підвищених навантажень.

Висновок

Правильний вибір автомобіля швидкої допомоги починається не з бренду чи ціни, а з розуміння завдань, які має виконувати машина. Для транспортування стабільних пацієнтів може бути достатньо типу A, для екстрених викликів потрібні типи B або C, а для реанімаційних, неонатальних чи військово-медичних завдань необхідне спеціалізоване рішення з відповідним обладнанням.

Компанія «Ксенко Авто Продакшн» спеціалізується на виробництві та переобладнанні автомобілів швидкої медичної допомоги з урахуванням чинних стандартів, специфіки роботи медичних служб і потреб конкретного замовника. Її фахівці можуть допомогти підібрати базове шасі, тип медичного салону, обладнання та комплектацію для лікарень, центрів екстреної медичної допомоги, приватних служб або спеціалізованих медичних перевезень. Основа матеріалу — вихідна стаття про вибір АШМД.

Джерело: https://ksenkoautoproduction.com/blog/yak-vybraty-avtomobil-ekstrenoyi-shvydkoyi-dopomogy/