        Суспільство

        Російських школярів повезли на скотобійню: батьки заявили про шок у дітей

        Віктор Алєксєєв
        22 Травня 2026 16:40
        читать на русском →
        Фото школярів на тлі розібраних туш / Фото: t.me/tv_osa
        Фото школярів на тлі розібраних туш / Фото: t.me/tv_osa

        Восьмикласників однієї зі шкіл Ачинського округу Красноярського краю РФ повезли на екскурсію до забійного цеху місцевого підприємства. Про це розповіли батьки школярів російським ЗМІ.

        За словами батьків, у квітні для учнів планували поїздку на ковбасне виробництво в одному із селищ. Клас розділили на дві групи — хлопців та дівчат.

        Спочатку дівчатам показали цех із виробництва ковбаси. Одна з матерів школярки розповіла, що дитина описала екскурсію як «чисту, технологічну та пізнавальну».

        Реклама
        Реклама

        Тим часом хлопців водили до іншого цеху, після чого групи поміняли місцями.

        За словами матері однієї з учениць, коли діти зрозуміли, що їх привезли до забійного цеху, частина школярів відмовилася заходити всередину.

        «Дівчатам ще пропонували фотографуватися на тлі розібраних туш. У дитини був шок», — розповіла жінка.

        Журналісти повідомляють, що вже два дні не можуть зв’язатися з керівництвом школи, щоб дізнатися, яку виховну мету мала така екскурсія.

        За словами батьків, у школі пояснили ситуацію тим, що «інших підлітків теж возили, а ці виявилися чутливими».


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov