Російських школярів повезли на скотобійню: батьки заявили про шок у дітей

Восьмикласників однієї зі шкіл Ачинського округу Красноярського краю РФ повезли на екскурсію до забійного цеху місцевого підприємства. Про це розповіли батьки школярів російським ЗМІ.

За словами батьків, у квітні для учнів планували поїздку на ковбасне виробництво в одному із селищ. Клас розділили на дві групи — хлопців та дівчат.

Спочатку дівчатам показали цех із виробництва ковбаси. Одна з матерів школярки розповіла, що дитина описала екскурсію як «чисту, технологічну та пізнавальну».

Реклама

Реклама

Тим часом хлопців водили до іншого цеху, після чого групи поміняли місцями.

За словами матері однієї з учениць, коли діти зрозуміли, що їх привезли до забійного цеху, частина школярів відмовилася заходити всередину.

«Дівчатам ще пропонували фотографуватися на тлі розібраних туш. У дитини був шок», — розповіла жінка.

Журналісти повідомляють, що вже два дні не можуть зв’язатися з керівництвом школи, щоб дізнатися, яку виховну мету мала така екскурсія.

За словами батьків, у школі пояснили ситуацію тим, що «інших підлітків теж возили, а ці виявилися чутливими».