Москва погрожує: Кремль назвав ядерні навчання РФ і Білорусі “сигналом для Європи та НАТО”

У Кремлі заявили, що спільні російсько-білоруські військові ядерні навчання є “сигналом для Європи та НАТО”. Напередодні Міноборони Білорусі повідомило про доставку російських ядерних боєприпасів до польових пунктів зберігання.

Про це пише російське пропагандистське видання ТАСС.

“Будь-які навчання є частиною військового будівництва, і будь-які навчання є сигналом”, — сказав Пєсков, відповідаючи на запитання щодо російсько-білоруських військових навчань.

Раніше Міноборони Білорусі заявило, що Росія вже доставила ядерні боєприпаси до польових пунктів зберігання на території країни. Також російські медіа повідомляли про розгортання комплексів “Іскандер-М” зі спецбоєприпасами в межах навчань.

Пєсков також заявив, що Росія вважає, що “говорити завжди краще, ніж вести справу до тотальної конфронтації”, як це, за його словами, зараз робить Європа.

Водночас він зазначив, що дискусії в Європі щодо можливих переговорів із РФ на офіційному рівні “носили радше евентуальний характер”, і жодної конкретики не було.