Politico: Ціни на бензин у США при Трампі можуть перевищити рекорд Байдена

У Білому домі стурбовані можливим зростанням цін на бензин у США вище рекордного рівня часів Джо Байдена на тлі війни з Іраном. Додаткове занепокоєння викликає різке зростання прибутковості американських облігацій, що може підвищити вартість кредитів для населення.

Про це пише Politico.

Середня ціна бензину у США вже зросла до $4,56 за галон — це приблизно на 50 центів більше, ніж місяць тому, і більш ніж на $1,50 від початку війни з Іраном.

П’ятеро співрозмовників видання, знайомих із настроями у Білому домі, заявили, що позначка $5,02 за галон, зафіксована у 2022 році за президентства Джо Байдена, є для команди Дональда Трампа символічною межею.

«Персонал Білого дому абсолютно, повністю наляканий прибутковістю облігацій і цінами на бензин», — сказало джерело, близьке до адміністрації.

Аналітик GasBuddy Патрік де Гаан заявив, що якщо Ормузька протока залишатиметься закритою до червня, ціни на бензин у США можуть встановити новий рекорд уже до 4 липня.

У матеріалі також зазначається, що прибутковість 10-річних казначейських облігацій США досягла найвищого рівня з 2023 року, а 30-річних — найвищого рівня з часів фінансової кризи 2008 року.

Politico пише, що зростання прибутковості облігацій може призвести до подорожчання іпотеки, автокредитів і кредитних карток.

У Білому домі заперечили, що адміністрація була не готова до такого розвитку подій. Речниця Білого дому Тейлор Роджерс заявила, що адміністрація Трампа очікувала короткострокових ринкових потрясінь і працює над пом’якшенням наслідків.

Президент США Дональд Трамп раніше заявляв, що ціни на бензин залишаються нижчими, ніж під час президентства Джо Байдена.