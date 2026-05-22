        Українська ППО знищила 115 російських дронів зі 124

        Галина Шподарева
        22 Травня 2026 08:47
        Робота мобільної вогневої групи / Фото: espreso.tv
        У ніч на 22 травня російські війська атакували Україну 124 безпілотниками різних типів. Сили протиповітряної оборони знешкодили 115 російських БпЛА.

        Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

        Починаючи з 18:00 21 травня росіяни запустили по Україні 124 ударні БпЛА Shahed, зокрема реактивні, “Гербера”, “Італмас” та дрони-імітатори “Пародія” із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, Гвардійське ТОТ АР Крим.

        Станом на 8:00 протиповітряною обороною збито та подавлено 115 російських безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

        Зафіксовано влучання семи ударних БпЛА на п’яти локаціях, а також падіння уламків на п’яти локаціях.


