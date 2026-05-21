        Від імені Умєрова розсилають підозрілі повідомлення — що відомо

        Сергій Бордовський
        21 Травня 2026 21:29
        Секретар РНБО Рустем Умєров / Фото: Associated Press
        Секретар РНБО Рустем Умєров заявив про нову хвилю шахрайських звернень від його імені до міжнародних партнерів України. За його словами, цього разу мішенню стали країни Балтії.

        Про це Умєров повідомив у соцмережах.

        За його словами, невстановлені особи використовують його ім’я у скам-повідомленнях та інших підозрілих зверненнях, намагаючись ініціювати комунікацію або отримати інформацію.

        Умєров наголосив, що вся офіційна комунікація з міжнародними партнерами здійснюється виключно через офіційні канали.

        “Прошу уважно ставитися до будь-яких підозрілих звернень та перевіряти їхню достовірність”, — заявив секретар РНБО.

        Він також закликав у разі отримання подібних повідомлень або дзвінків звертатися до Апарату РНБО України для уточнення та верифікації інформації.


