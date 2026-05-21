Військовий фінансист вкрав майже 10 млн грн у бійців ЗСУ і програв їх у казино

Самарівський міськрайонний суд Дніпропетровської області засудив колишнього керівника фінансово-економічної служби бойової бригади до восьми років позбавлення волі. За даними слідства, він привласнив понад 9,7 млн грн виплат військовослужбовців і програв гроші в казино.

Про це повідомило ДБР.

Слідство встановило, що у 2023–2025 роках фігурант змінював банківські реквізити військових та спрямовував їхні виплати на власні рахунки.

За даними ДБР, для реалізації схеми він відкрив 14 банківських рахунків.

Також ексфінансист продовжував нараховувати гроші військовослужбовцям, які вже були звільнені зі служби, після чого забирав ці кошти собі та приховував нестачу у звітності.

У Бюро заявили, що привласнені гроші він програвав в азартні ігри.

У квітні 2025 року чоловік самовільно залишив військову частину. За інформацією ДБР, щоб уникнути викриття, він відправив свій телефон за кордон, придбав інший автомобіль і постійно змінював орендовані квартири.

На початку 2026 року працівники ДБР затримали фігуранта.

Суд визнав його винним у шахрайстві в особливо великих розмірах, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, а також у дезертирстві.

За сукупністю злочинів суд призначив йому покарання у вигляді восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Вирок набуде законної сили після завершення строку подання апеляції.