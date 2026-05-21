Росія не отримає іранський уран: Хаменеї наказав залишити запаси в країні

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї наказав не вивозити з країни запаси високозбагаченого урану. Таке рішення може ускладнити переговори зі США щодо припинення війни між Іраном, США та Ізраїлем.

Як повідомляє Reuters із посиланням на двох високопоставлених іранських чиновників, Тегеран посилив свою позицію щодо однієї з ключових вимог Вашингтона — передачі запасів майже збройового урану за межі країни.

За словами співрозмовників агентства, у керівництві Ірану вважають, що вивезення урану зробить країну більш вразливою до нових атак США та Ізраїлю. Хаменеї, який має вирішальне слово у ключових державних питаннях, нібито дав чітку вказівку залишити запаси урану в Ірані.

Ізраїльські чиновники повідомили Reuters, що президент США Дональд Трамп раніше запевнив Ізраїль у тому, що будь-яка мирна угода має передбачати вивезення високозбагаченого урану з Ірану.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявляв, що не вважатиме війну завершеною, поки Іран не позбудеться запасів збагаченого урану, не припинить підтримку проксі-угруповань та не ліквідує свої балістичні ракетні можливості.

За даними Reuters, у Тегерані також існує глибока недовіра до США. Іранські чиновники вважають, що пауза у бойових діях може бути тактичним маневром Вашингтона перед новими ударами.

Головний іранський переговорник Мохаммад Багер Галібаф заявив у середу, що “явні та приховані дії ворога” свідчать про підготовку США до нових атак.

Водночас Дональд Трамп заявив, що США готові до подальших ударів по Ірану, якщо Тегеран не погодиться на мирну угоду, однак припустив, що Вашингтон може зачекати кілька днів для отримання “правильних відповідей”.

Reuters зазначає, що до війни Іран сигналізував про готовність передати половину запасів урану, збагаченого до 60%, однак після погроз Трампа позиція Тегерана змінилася.

Співрозмовники агентства стверджують, що сторони все ще шукають компромісні варіанти. Серед можливих рішень розглядається розбавлення запасів урану під контролем МАГАТЕ.

Нагадаємо, раніше Al Arabiya повідомляла, що Іран нібито погодився передати Росії 400 кілограмів високозбагаченого урану в межах можливої мирної угоди зі США. За даними Axios, Вашингтон вважає останню іранську пропозицію недостатньою для укладення угоди.