У Латвії втретє за три дні оголосили повітряну тривогу

21 травня у Латвії оголосили попередження про можливу загрозу в повітряному просторі в районах Лудзи, Краслави та Резекне. Через це в частині країни тимчасово призупинили рух поїздів.

Про це пише видання Delfi.

Про можливу загрозу в повітряному просторі жителів Латгалії попереджають уже третій день поспіль.

Національні збройні сили Латвії повідомили, що спільно з союзниками по НАТО постійно моніторять повітряний простір для забезпечення швидкого реагування на потенційні загрози. Також на східному кордоні посилили підрозділи протиповітряної оборони.

Жителів закликали залишатися в укриттях, зачинити вікна та двері й дотримуватися принципу “двох стін”. У разі виявлення підозрілих об’єктів у повітрі людей просять телефонувати за номером 112.

Через загрозу в Лудзенському, Резекненському та Краславському районах тимчасово призупинили рух поїздів. За даними AS Pasažieru vilciens, потяг Рига — Зілупе зупинили на станції Віляни. У компанії зазначили, що рейси не скасовуються та продовжать рух після завершення загрози.

У Національних збройних силах Латвії заявили, що поки триває російська агресія проти України, можливе повторення випадків, коли іноземні безпілотники залітають або наближаються до повітряного простору країни.