На Київщині чоловік вижив після падіння з восьмого поверху

21 травня у місті Ірпінь Київської області надзвичайники врятували чоловіка, який впав з вікна восьмого поверху житлового будинку на дах магазину. Постраждалого у тяжкому стані госпіталізували.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Київській області.

Інцидент стався сьогодні на вулиці Університетській.

На місці рятувальники виявили чоловіка 1985 року народження, який перебував у свідомості та потребував невідкладної допомоги.

Спільно з медиками та поліцейськими працівники ДСНС зафіксували постраждалого на ношах та транспортували з даху будівлі до карети швидкої допомоги.

За попередніми даними, чоловік дістав перелом кісток тазу, відкритий перелом правої кінцівки та закриту черепно-мозкову травму.

Причини та обставини події встановлюють правоохоронці.