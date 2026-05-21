На Київщині чоловік вижив після падіння з восьмого поверху

21 травня у місті Ірпінь Київської області надзвичайники врятували чоловіка, який впав з вікна восьмого поверху житлового будинку на дах магазину. Постраждалого у тяжкому стані госпіталізували.
Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Київській області.
Інцидент стався сьогодні на вулиці Університетській.
На місці рятувальники виявили чоловіка 1985 року народження, який перебував у свідомості та потребував невідкладної допомоги.
Спільно з медиками та поліцейськими працівники ДСНС зафіксували постраждалого на ношах та транспортували з даху будівлі до карети швидкої допомоги.
За попередніми даними, чоловік дістав перелом кісток тазу, відкритий перелом правої кінцівки та закриту черепно-мозкову травму.
Причини та обставини події встановлюють правоохоронці.