        Події

        На Київщині чоловік вижив після падіння з восьмого поверху

        Галина Шподарева
        21 Травня 2026 12:27
        читать на русском →
        Госпіталізація постраждалого внаслідок падіння з 8 поверху в Ірпені / Фото: ДСНС
        Госпіталізація постраждалого внаслідок падіння з 8 поверху в Ірпені / Фото: ДСНС

        21 травня у місті Ірпінь Київської області надзвичайники врятували чоловіка, який впав з вікна восьмого поверху житлового будинку на дах магазину. Постраждалого у тяжкому стані госпіталізували.

        Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Київській області.

        Інцидент стався сьогодні на вулиці Університетській.

        Реклама
        Реклама

        На місці рятувальники виявили чоловіка 1985 року народження, який перебував у свідомості та потребував невідкладної допомоги.

        Спільно з медиками та поліцейськими працівники ДСНС зафіксували постраждалого на ношах та транспортували з даху будівлі до карети швидкої допомоги.

        За попередніми даними, чоловік дістав перелом кісток тазу, відкритий перелом правої кінцівки та закриту черепно-мозкову травму.

        Причини та обставини події встановлюють правоохоронці.

        Надання допомоги постраждалому / Фото: ДСНС

        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov