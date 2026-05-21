Депутат Харківської міськради організував канал втечі ухилянтів за кордон

У Харкові депутату міськради повідомили про підозру в організації незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків за кордон. Разом зі спільником він пропонував “тур” до Румунії за 17 тисяч доларів через криптогаманець.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Імені підозрюваного правоохоронці не називають. За даними ЗМІ, йдеться про депутата Харківської міської ради VIII скликання Микиту Роженка, який є членом постійної комісії з питань міжнародного співробітництва, інвестицій, спортивних та іміджевих проєктів.

Відомо, що Микита Роженко у 2021 році був виключений із депутатської фракції “Партія Шарія” у Харківській міськраді, а згодом позбавлений депутатського мандата. З лютого 2022 року по вересень 2024 року, за даними міськради, він служив у лавах ЗСУ, після чого вийшов у відставку за станом здоров’я.

За даними слідства, Микита Роженко разом зі спільником — 28-річним барменом місцевого кафе — розробив “бізнес” на ухиленні від мобілізації. Для конспірації ділки створили групу “Печера драконів” у месенджері Threema, де обговорювали деталі незаконних послуг.

“Спектр” був доволі широким: оформлення інвалідності, медичної документації з фіктивними діагнозами, бронювання від військового призову, організація СЗЧ тощо”, — розповіли в прокуратурі.

У лютому 2026 року бармен запропонував знайомому, який шукав можливість виїхати до Європи, незаконно перетнути державний кордон поза офіційними пунктами пропуску. За планом, чоловіка мали доправити до Києва, звідти — до Одеської області, а далі — до Румунії, де він мав звернутися до поліції із заявою про отримання статусу біженця.

Деталі виїзду та передачі грошей фігуранти обговорювали у месенджері, зокрема й через криптогаманець. Вартість такої “послуги” вони оцінили у 17 тисяч доларів США.

За версією слідства, депутат Харківської міськради надав реквізити для переказу коштів. Наприкінці березня правоохоронці затримали бармена у пункті обміну валют під час спроби отримати гроші на криптогаманець.

Наразі про підозру повідомили й депутату міськради. Йому інкримінують організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчинену за попередньою змовою групою осіб та з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України).