Літня спека й небезпечні грози: в Україні очікують град і шквали

Україна, схоже, остаточно заходить у той період року, коли погода починає поводитися як дуже емоційний диспетчер: в одному регіоні спека, в іншому — гроза, а десь посеред цього всього ще й летить град.

Укргідрометцентр повідомив, що 21 травня в країні збережеться по-літньому нестійка погода через поле зниженого тиску та циклонічні процеси з півдня і південного сходу.

Таке враження, що атмосфера над Україною вирішила увімкнути режим “усе й одразу”.

Уночі дощі пройдуть у західних, південних, Київській, Житомирській та Вінницькій областях. А вдень опадів стане ще більше через активну конвекцію.

Тобто повітря прогріється настільки, що небо буквально почне “кипіти”.

У більшості регіонів очікуються короткочасні дощі та грози. Особливо неспокійною ситуація буде у південних, Дніпропетровській, Вінницькій, Чернівецькій, Тернопільській, Хмельницькій, Рівненській та Житомирській областях.

Там синоптики попереджають про значні дощі, град і шквали вітру до 15–20 метрів на секунду.

Так-так: класична українська травнева погодна рулетка – вранці сонце, вдень гроза, а ввечері люди вже викладають у соцмережі відео граду розміром із черешню.

При цьому температура виглядатиме вже майже по-літньому.

Уночі по країні прогнозують від +12 до +17 градусів, а вдень — від +23 до +28. На сході повітря місцями прогріється аж до +31.

Лише західні області залишаться трохи “притомнішими” — там вдень очікують +18…+23.

У столиці 21 травня буде хмарно з проясненнями, місцями короткочасні дощі та грози. Температура вдень у Києві становитиме +25…+27 градусів.

І якщо чесно, вся ця погода дуже нагадує справжній старт українського літа: красиво, спекотно, атмосферно — і з постійним ризиком, що через пів години над містом раптом почне літати пил, гілки та чийсь пластиковий стілець із балкона.