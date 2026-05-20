Російські винищувачі небезпечно перехопили британський літак над Чорним морем

Над Чорним морем знову стало дуже гаряче. І цього разу — настільки, що в Лондоні вже відкрито говорять про ризик прямої ескалації між Росією та НАТО.

Як пише Reuters, міністерство оборони Великої Британії повідомило, що минулого місяця два російські винищувачі небезпечно перехопили британський розвідувальний літак RAF Rivet Joint під час польоту в міжнародному повітряному просторі над Чорним морем.

Це був той самий момент, коли одна помилка пілота могла перетворити черговий “повітряний інцидент” на міжнародну кризу.

За даними британського Міноборони, літак RAF був без озброєння та виконував стандартну розвідувальну місію для підтримки східного флангу НАТО.

Але російські винищувачі вирішили влаштувати дуже небезпечну “демонстрацію сили”.

Спочатку британський літак кілька разів перехоплював російський Су-35, який підлітав настільки близько, що на Rivet Joint спрацювали аварійні системи.

А далі ситуація стала ще більш нервовою. Російський Су-27 шість разів пройшов повз британський літак, причому під час одного з маневрів дистанція між літаками становила лише шість метрів.

Шість метрів у небі на швидкості реактивних винищувачів — це вже не “гра м’язами”, а майже авіаційна рулетка.

У британському Міноборони прямо заявили, що це був найнебезпечніший інцидент із російською авіацією щодо британського розвідувального літака з 2022 року.

Тоді російський літак взагалі випустив ракету поруч із британським бортом над Чорним морем. Москва пізніше назвала це “технічною несправністю”, але в НАТО тоді дуже добре зрозуміли, наскільки близько все підійшло до катастрофи.

І зараз ситуація знову виглядає дуже тривожно.

Особливо на тлі нової хвилі інцидентів у Балтійському регіоні. Цього тижня дрон порушив повітряний простір Литви, а над Естонією винищувач збив безпілотник, який, імовірно, був українським.

На цьому тлі Британія вже раніше направляла військові кораблі для захисту підводних кабелів і трубопроводів після активності російських субмарин біля британських вод.

І вся ця історія дедалі більше нагадує дуже небезпечну нову нормальність. Бо Росія та НАТО зараз регулярно наближаються один до одного настільки близько, що будь-яка помилка, нервовий пілот або збій системи можуть створити кризу за лічені хвилини.

А над Чорним морем, схоже, дедалі частіше починає діяти правило: чим ближче літаки — тим ближче світ до великої проблеми.